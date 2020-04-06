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На Дальнем Востоке проведут реорганизацию ряда таможен

На Дальнем Востоке проведут реорганизацию ряда таможен
Камчатская и Магаданская таможни на Дальнем Востоке с октября будут присоединены к Сахалинской таможне, а Биробиджанская и Благовещенская присоединятся к Хабаровской таможне, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

"С 1 октября 2020 года в структуре таможенных органов Дальневосточного региона произойдут изменения: Камчатская и Магаданская таможни будут реорганизованы путем присоединения к Сахалинской таможне, Биробиджанская и Благовещенская присоединятся к Хабаровской таможне. Местонахождение, регион деятельности и штатная численность таможенных постов не изменятся", - говорится в сообщении.

По данным ДВТУ, реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы и повысит качество таможенного администрирования. Управление отмечает, что расширение регионов деятельности Сахалинской и Хабаровской таможен не скажется на эффективности контроля и сроках таможенного оформления.


Соответствующие приказы Федеральной таможенной службы подписаны 27 марта.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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