На Дальнем Востоке проведут реорганизацию ряда таможен
"С 1 октября 2020 года в структуре таможенных органов Дальневосточного региона произойдут изменения: Камчатская и Магаданская таможни будут реорганизованы путем присоединения к Сахалинской таможне, Биробиджанская и Благовещенская присоединятся к Хабаровской таможне. Местонахождение, регион деятельности и штатная численность таможенных постов не изменятся", - говорится в сообщении.
По данным ДВТУ, реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы и повысит качество таможенного администрирования. Управление отмечает, что расширение регионов деятельности Сахалинской и Хабаровской таможен не скажется на эффективности контроля и сроках таможенного оформления.
Соответствующие приказы Федеральной таможенной службы подписаны 27 марта.