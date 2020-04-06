На Украине заявили о "состоянии паники" у Зеленского

Вадим Карасев

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что действия президента Владимира Зеленского свидетельствуют о его пребывании в состоянии паники. В конце марта он созвал внеочередную сессию Рады, чтобы снять 20-летний мораторий на продажу с/х земель.

По мнению Погребинского, главе государства выдвинули жесткие требования в МВФ. Фонд и ранее заявлял, что без реформы рынка земли не выделит Киеву очередной транш.

"Его там ужасно напугали, что если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему... Можно было как-то попытаться за это проголосовать во время нормальной работы сессии, а не устраивать внеочередную", – считает политолог.

Закон об отмене моратория был принят вопреки прежним обещаниям Зеленского вынести этот вопрос на референдум. Согласно социальным опросам, большинство населения выступает против свободной продажи земли из опасения, что ее скупят иностранные корпорации и олигархи. В конечном итоге вопрос был решен 259 голосами депутатов Рады при 226 необходимых.