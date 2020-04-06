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Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?

Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?

Переговоры о возможном сокращении добычи сдвинулись с места. Об этом агентству Bloomberg рассказали дипломатические источники, но не уточнили, о чем конкретно идет речь.

Собеседники агентства сообщили, что Саудовская Аравия и Россия хотят, чтобы к сделке присоединились США, но пока Дональд Трамп делает вид, что этого не будет. Возможно, компромисс со стороны США будет непубличным.

По данным Bloomberg, кроме запланированного заседания ОПЕК+ 9 апреля, сейчас предпринимаются усилия провести 10 апреля встречу министров энергетики стран G20. Это часть попытки привлечь США к участию в сделке.

Напомним, что готовность сократить добычу выразили такие страны, которые не участвовали в сделке ОПЕК+, как Норвегия и Канада.

Одним из показателей того, что к сделке все-таки готовятся, может быть перенос публикации майских цен на нефть от Saudi Aramco. Компания перенесла презентацию на четверг, когда должно состояться заседание ОПЕК+.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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