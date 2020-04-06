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Начавший процедуру импичмента Трампа чиновник назвал причину своего увольнения

Начавший процедуру импичмента Трампа чиновник назвал причину своего увольненияМайкл АткинсонФото: Globallookpress.com

Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, начавший процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, назвал причину своего увольнения. Его слова приводит газета Politico.

«Трудно не думать, что утрата доверия президента ко мне исходит из моего добросовестного исполнения правовых обязанностей в качестве независимого и беспристрастного генерального инспектора», — сообщил Аткинсон.

Ранее сообщалось, что Трамп уволит Аткинсона. «Очень важно, чтобы я полностью доверял назначенным лицам», — указал президент в письме Конгрессу.

Аткинсон был первым, кто проинформировал Конгресс об анонимной жалобе офицера разведки, касающейся телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля прошлого года, что в конечном счете привело к процедуре импичмента.

В феврале Трамп анонсировал увольнения в Белом доме вслед за специалистом по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александром Виндманом, который дал против него показания по делу об импичменте. Он заявил, что сократит часть сотрудников или переведет их на другую работу.

Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

5 февраля сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом, не набралось необходимых для импичмента президента голосов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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