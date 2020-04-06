Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Анастасия Иванова

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека. К такому выводу пришла группа сингапурских исследователей, результаты научной работы которых опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Исследование проходило с 23 января по 16 марта в Сингапуре на основе обследования 243 пациентов. При этом 157 из них заразились на территории страны.

В частности, в одном из случаев 52-летняя женщина заболела COVID-19, просто заняв в церкви то же место, на котором за несколько часов до этого сидели два иностранца-носителя коронавируса, у которых на тот момент не было симптомов инфекции.

Минздрав США учитывать возможность инфицирования коронавирусом от внешне здоровых людей при прослеживании контактов с зараженными.