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Названо условие для уступок России в нефтяной войне с США и Саудовской Аравией

Названо условие для уступок России в нефтяной войне с США и Саудовской АравиейФото: Александр Онопа / «Коммерсантъ»

Стало известно об условии, при котором Россия согласится пойти на уступки в нефтяной войне с США и Саудовской Аравией. Как сообщает Reuters, Москва готова пойти на сокращение нефтедобычи в рамках возможной новой сделки по ограничению глобального производства сырья, если сумеет достичь взаимопонимания с партнерами.

Агентство, ссылаясь на два источника, указывает, что Россия готова пойти на существенное ограничение. Ранее президент Владимир Путин говорил, что речь может идти о сокращении на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше.

Встреча представителей ОПЕК+ назначена на четверг, 9 апреля. По данным Bloomberg, сейчас есть противоречия между Москвой и Эр-Риядом: дело касается параметров сокращения добычи. При этом обе стороны выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия вышли из соглашения. Договор перестал действовать 1 апреля 2020 года. Москва и Эр-Рияд объявили друг другу ценовую войну, из-за этого стоимость сырья упала до минимумов за последние 18 лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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