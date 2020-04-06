Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии

Лидия Мартынова

НСН

Наиболее востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, будут оставаться профессии из категории face-to-face (лицом к лицу. — прим. ред.). Такое мнение в беседе свысказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.





"Это самые надежные профессии. Чем больше в вашей профессии обязательного участия человека, тем более она надежна. В этом смысле институт сиделок, которые ухаживают за не очень здоровым человеком, в обозримом будущем не исчезнет", — пояснила она.

По словам эксперта, на фоне ситуации с коронавирусом повысился спрос на курьерские услуги, однако после отмены ограничений многие нанятые сейчас сотрудники доставки останутся без работы.