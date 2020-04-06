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Неделя шестая Великого поста 12 апреля 2020 года: вход Господень в Иерусалим

Неделя шестая Великого поста 12 апреля 2020 года: вход Господень в Иерусалим

Шестая седмица Великого поста, приходящаяся в 2020 году на период с 6 по 12 апреля, имеет особое название — «седмица ваий» или Вербное воскресенье. По содержанию богослужения она стремится к Страстной неделе и предшествуют празднику входа Господня в Иерусалим.

Вербная неделя посвящена величественному входу Христа в Иерусалим. Это событие стало преддверием страданий Христовых и его мученической казни. Предпоследняя неделя Великого поста завершится Лазаревой субботой, после которой придет праздник Вербного воскресенья. Дни с 6 по 10 апреля посвящены подготовке к этим великим праздникам: с понедельника в церквях начнут читать стихитры и тропари, посвященные им.


В чем духовная сущность шестой недели Великого поста

В среду, 8 апреля, и в пятницу, 10 апреля, пройдет литургия Преждеосвященных даров. Православный мир окажется на пороге Страстной недели. В субботу, 11 апреля, мы встретим Лазареву субботу. Церковь прославляет этот праздник как доказательство силы и любви Божьих. Неделя завершится 12 апреля — днем Вербного воскресенья.

Ежегодно весь православный мир вспоминает о грандиозном приходе Искупителя, отмечая его в воскресенье на шестой неделе поста. Торжество входит в число переходящих праздников, и в 2020 году вход Господень в Иерусалим приходится на 12 апреля. Празднество имеет и иное название: Вербное воскресенье или неделя ваий — от обычая освящать пальмовые ветки или ветви вербы. Святые отцы говорят, что оба эти растения аллегорически обозначают дела милосердия.



Вход в Иерусалим — событие, которое оказало огромное влияние на жизнь Христа. Торжественный приход Спасителя в столицу Иудейскую предшествовал его мучениям на Голгофе, что было описано в пророчествах Ветхого завета. Православное празднование шестой недели поста отдает почтение Живому Господу, идущему на смерть. Народ, принявший Его с почестями и радостью, вскоре сопроводит его на казнь. В это время верующие должны склониться к пониманию деяний Божьих и переосмыслить свои жизни.

Правила поведения верующих

Православным верующим в дни шестой седмицы, которая подводит православных к порогу Страстной недели, важно придерживаться установленных правил и знать, какое поведение считается недопустимым.

В Лазареву субботу за всенощным бдением освящаются ветви вербы. Эта традиция — добрая, многовековая, и веточка вербы в доме считаются знаком христианской веры. Но в 2020 году соблюсти эту традицию будет невозможно. Святейший Патриарх призвал всех прислушаться к призыву властей и остаться в эти дни дома. Достаточно будет выразить в молитве наше единство и испросить спасения.

В воскресенье 12 апреля обязательно стоит прочесть молитвы, которые помогут окрепнуть духовно и отстраниться от грешных мыслей. Молящиеся должны соблюдать пост. В традициях также существует запрет на распитие вина в этот день, но в честь праздника разрешается упортеблять в пищу рыбу. Верующим важно проявить великодушие и милосердие по отношению к близким.

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По материалам: dailyhoro.ru

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