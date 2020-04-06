Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»

Анастасия Иванова

Актриса стала популярной еще в начале 2000-х годов: однажды сыграв Катю Пушкареву, она навсегда оставила яркий след в сердцах фанатов. Правда, на этом успехи в кинематографе закончились. Виной тому придирчивость артистки.

После фурора в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварову начали активно приглашать в новые проекты, однако продлилось это недолго. Оказалось, что актриса не готова браться за любые роли, ведь она отдается каждому персонажу полностью. Режиссеры пытались договориться со звездой, обещая работу на ее условиях. Тем не менее, угодить Нелли было не так-то просто.

С тех пор Уварова редко появляется на экранах, предпочитая выступать перед театральной публикой. По словам актрисы, этого вполне достаточно. У нее нет больших амбиций в отношении кино, самое главное, чтобы профессия приносила удовольствие. Нелли понимает, что многим было бы некомфортно приглашать ее к сотрудничеству.

«Я могу сказать, что если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — поделилась артистка.

Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности. Семья Нелли была в числе беженцев с территории Грузии. Еще 14-летней девочкой она отправилась в Москву к сестре, где незаконно проживала вместе с ней в общежитии. После школы Уварова подрабатывала, чтобы помогать семье деньгами.

«Прибыльного ничего не было, но что-то капало. Какое-то время работала курьером. Меня отправляли на склады с нижним бельем, которое я должна была днем подвозить на разные торговые точки. В течение года раздавала листовки. А еще я продавала мороженое в Лужниках», — рассказала актриса.

Были трудности у Уваровой и в личной жизни. Отношения с первым мужем Сергеем Пикаловым дали трещину — пара подала на развод. Долгое время Нелли держала в тайне их расставание. «Я эту тему даже с мамой не обсуждаю. Мои родители узнали о разводе с первым мужем спустя год. Мы разошлись тихо. Сережа продолжал общаться с моими родными. Сейчас это сходит на нет, что логично. Уже нет такого тесного общения, когда знаешь все о человеке, его проектах, настроении», — отметила Уварова в интервью «Антенна-Телесемь».

Напомним, что позже Нелли вышла замуж во второй раз. Супругом звезды стал Александр Гришин. Вместе с актером Уварова воспитывает двоих детей.

Фото: Legion-Media