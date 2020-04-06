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Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом

Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом

Сегодня, 6 апреля, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Была достигнута договоренность о контактах между двумя странами на различных уровнях.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, — говорится в сообщении. — Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции».

Владимир Путин также поздравил Биньямина Нетаньяху с наступающим еврейским праздником Песах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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