Очаги бешенства среди бездомных животных выявлены в Астрахани

Вадим Карасев

В двух районах Астраханской области выявлено бешенство среди бездомных животных. Случаи заболевания зарегистрированы в областном центре и в Красноярском районе. В Астрахани бешенство выявлено у кошек и собак, в сельской местности – у домашнего скота, сообщает Роспотребнадзор.

Бездомные животные — это одна из больших проблем Астрахани. Бродячих кошек и собак с каждым днём на улицах становится больше, несмотря на то, что в городе открылся приют для животных. Участились случаи нападения собак на людей и на домашний скот.

Установлено, что только за январь и февраль текущего года бездомные собаки совершили девяносто пять нападений на детей, и зафиксировано пятьсот пятнадцать случаев нападения на взрослых, пишет MK.RU.

Теперь Астраханской области, которая борется с распространением коронавируса, предстоит решить ещё и проблему с возникшими очагами бешенства среди животных.