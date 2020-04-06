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Очаги бешенства среди бездомных животных выявлены в Астрахани

Очаги бешенства среди бездомных животных выявлены в Астрахани

В двух районах Астраханской области выявлено бешенство среди бездомных животных. Случаи заболевания зарегистрированы в областном центре и в Красноярском районе. В Астрахани бешенство выявлено у кошек и собак, в сельской местности – у домашнего скота, сообщает Роспотребнадзор.

Бездомные животные — это одна из больших проблем Астрахани. Бродячих кошек и собак с каждым днём на улицах становится больше, несмотря на то, что в городе открылся приют для животных. Участились случаи нападения собак на людей и на домашний скот.

Установлено, что только за январь и февраль текущего года бездомные собаки совершили девяносто пять нападений на детей, и зафиксировано пятьсот пятнадцать случаев нападения на взрослых, пишет MK.RU.

Теперь Астраханской области, которая борется с распространением коронавируса, предстоит решить ещё и проблему с возникшими очагами бешенства среди животных.

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По материалам: u-f.ru

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