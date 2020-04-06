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Пандемия угрожает оставить рынок труда без ряда профессий

Пандемия угрожает оставить рынок труда без ряда профессий

Эксперты Института прогрессивного образования назвали ряд профессий, которые могут не справиться с кризисом пандемии и исчезнуть навсегда.

RT приводит результаты, к которым пришли специалисты. Так, последствия мировой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 угрожают работникам сферы туризма, фитнеса, моды и стационарного общепита. Представители этих ниш бизнеса рискуют остаться без работы надолго, если не навсегда.

Фитнес-клубы останутся без существенной доли своих клиентов, что заставит сегодняшних тренеров искать работу в другом месте, в другой сфере. Пришедшие им на смену молодые специалисты окажутся неконкурентоспособными.

Пандемия ускорила процесс цифровизации и автоматизации, что также выбьет часть специальностей с рынка труда. В этой связи пострадать могут младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, организаторы мероприятий, переводчики, учителя и репетиторы.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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