Пандемия угрожает оставить рынок труда без ряда профессий

Вадим Карасев

Эксперты Института прогрессивного образования назвали ряд профессий, которые могут не справиться с кризисом пандемии и исчезнуть навсегда.

RT приводит результаты, к которым пришли специалисты. Так, последствия мировой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 угрожают работникам сферы туризма, фитнеса, моды и стационарного общепита. Представители этих ниш бизнеса рискуют остаться без работы надолго, если не навсегда.

Фитнес-клубы останутся без существенной доли своих клиентов, что заставит сегодняшних тренеров искать работу в другом месте, в другой сфере. Пришедшие им на смену молодые специалисты окажутся неконкурентоспособными.

Пандемия ускорила процесс цифровизации и автоматизации, что также выбьет часть специальностей с рынка труда. В этой связи пострадать могут младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, организаторы мероприятий, переводчики, учителя и репетиторы.