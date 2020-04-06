Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни

Влада Некрасова

Джон Тейлор, бас-гитарист британской группы Duran Duran, который несколько недель назад переболел коронавирусом (COVID-19) написал в Сети, как перенес этот недуг.

"Возможно, в мои 59 лет, я имею особенно крепкое здоровье. Во всяком случае, мне нравится так думать. Или мне просто повезло, что мой случай заражения COVID-19 оказался таким легким. Я вышел из этого состояния примерно через неделю и чувствовал себя хорошо. Должен признать, что я не возражал против карантина. Это дало мне возможность действительно поправиться", —рассказал Тейлор.

Музыкант считает, что огромного количество страха, вызванного пандемией, в большинстве случаев, оправдано. Особенно у тех, кто потерял родных и близких. Тем не менее, он попытался всех подбодрить.

"Хочу сообщить вам, что это заболевание не всегда убивает, и мы можем побороть его, — обратился к пользователям Джон Тейлор. — Оставайтесь в безопасности и на связи. И подходите к этому вопросу творчески".