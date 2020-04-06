Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одном регионе России

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одном регионе России

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одном регионе РоссииФото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в инфекционной больнице в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это первая смерть от новой инфекции в этом субъекте.

Погибшему было 62 года. Другие подробности не уточняются.

По данным на 14:00 по местному времени (09:00 мск) понедельника, 6 апреля, в Иркутской области зарегистрировано 13 фактов заражения вирусом. У одного человека сомнительный результат исследования.

Ранее первый больной с новой инфекцией умер в Саратовской области. В местном Минздраве заявили, что смерть наступила от «сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний».

По данным на 5 апреля, в России выявлено 5389 случаев заражения в 79 регионах. 45 человек умерли, 355 поправились.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Эпатажный блогер Павел Петель разбился в ДТП
Эпатажный блогер Павел Петель разбился в ДТП
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Убийство Томаса Бекета в XII веке повлияло на альпийские ледники
Убийство Томаса Бекета в XII веке повлияло на альпийские ледники
ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19
ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одном регионе России
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одном регионе России
Российский бизнес отказались спасать
Российский бизнес отказались спасать
Россиянам назвали недорогое средство для укрепления иммунитета при эпидемии
Россиянам назвали недорогое средство для укрепления иммунитета при
Правительство утвердило список наиболее пострадавших от COVID отраслей
Правительство утвердило список наиболее пострадавших от COVID отраслей
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Смолов нарушил карантин в Испании и сбежал в Россию к внучке Ельцина
Смолов нарушил карантин в Испании и сбежал в Россию к внучке Ельцина

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

В США зафиксировали еще семь возможных случаев заражения коронавирусом
СК: От отравления настойкой боярышника погибли 14 человек
На Черниговщине умер больной COVID-19 мужчина, пытавшийся сбежать из больницы
В закрытой на карантин российской больнице подтвердили новые случаи коронавируса