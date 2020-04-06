Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одном регионе России

Вадим Карасев

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в инфекционной больнице в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это первая смерть от новой инфекции в этом субъекте.

Погибшему было 62 года. Другие подробности не уточняются.

По данным на 14:00 по местному времени (09:00 мск) понедельника, 6 апреля, в Иркутской области зарегистрировано 13 фактов заражения вирусом. У одного человека сомнительный результат исследования.

Ранее первый больной с новой инфекцией умер в Саратовской области. В местном Минздраве заявили, что смерть наступила от «сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний».

По данным на 5 апреля, в России выявлено 5389 случаев заражения в 79 регионах. 45 человек умерли, 355 поправились.