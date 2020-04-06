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Песков заявил о важности быть готовыми к мировому кризису

Песков заявил о важности быть готовыми к мировому кризису
Мировой экономический кризис, сформировавшийся из-за пандемии коронавируса "еще заявит о себе", сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", — заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что для ликвидации последствий нынешних событий предстоит много работы.

"Тучные времена прошли"

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о наступлении "новой реальности" в экономике. При этом он подчеркнул, что Россия к этому этапу готова, поскольку Центральный Банк и правительство накопили достаточно резервов, чтобы подстроиться под происходящие изменения.

"Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве", — резюмировал он.

По данным ЦБ, объем золотовалютных резервов в стране составляет 551,2 миллиарда долларов.


ОПЕК+. Утром 30 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель, однако сейчас черное золото отыгрывает падение – 3 апреля один баррель смеси Brent подорожал до 34,5 долларов.

При этом глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на этой неделе заявила, что нынешний экономический кризис будет гораздо тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года. "Мировая экономика остановилась", - отметила она.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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