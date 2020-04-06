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Певица Pink рассказала о тяжелых симптомах коронавируса у трехлетнего сына

Певица Pink рассказала о тяжелых симптомах коронавируса у трехлетнего сынаДжеймс и PinkФото: Ari Perilstein / Getty Images

Американская певица Pink, у которой ранее диагностировали коронавирус, рассказала о тяжелых симптомах болезни у ее трехлетнего сына Джеймсона. Онлайн-трансляцию беседы с артисткой в своем Instagram-аккаунте опубликовала писательница Дженнифер Пастилофф.

«Мы были очень-очень больны. Моему трехлетнему Джеймсону пришлось хуже всех. Многие ночи я плакала, и я никогда так много не молилась в своей жизни. Забавно, в какой то момент мне казалось, что они обещали, что наши дети будут в порядке. Это не гарантировано. Никто не защищен от этого», — сказала она.

«Джеймсон был очень-очень болен. Я вела журнал его состояния на протяжении трех недель, и своего тоже. До сих пор, спустя три недели, у него держится температура 37,7 градусов», — добавила артистка.

Pink отметила, что из четырех членов ее семьи коронавирусом заразились только она и Джеймсон. Сын артистки подошел к ней во время онлайн-трансляции и заявил, что чувствует себя лучше.

«Впервые в наших жизнях происходит нечто, чего не получится избежать ни у кого. Это происходит по всему миру. Прятаться негде», — подчеркнула Pink.

Исполнительница сообщила о заражении коронавирусом 4 апреля. По ее словам, после положительного результата анализов всю ее семью поместили на двухнедельный карантин. Pink заявила, что полностью вылечилась.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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