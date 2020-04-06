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"Почему мне не позвонили?" - Кадыров ответил Мишустину на критику об изоляции регионов от Москвы

"Почему мне не позвонили?" - Кадыров ответил Мишустину на критику об изоляции регионов от Москвы

Кадыров воспринял на личный счет критику премьер-министра Мишустина в адрес глав регионов о закрытии границ между субъектами Российской Федерации. Он посчитал нужным высказать мнение в своем Telegram-канале.

Глава республики подробно описал, какие меры предприняли власти, чтобы не допустить распространения коронавируса в Чечне. Заострил внимание на моменте, когда прошла неверная информация о скопившихся жителях региона в Моздоке – 140 человек. Как оказалось она не соответствует действительности, и, цитата:

.

Кадыров сообщил, как рейсом Москва – Грозный прибыли 124 пассажиров и у одной из них обнаружили COVID-19. Как результат – остальные пассажиры и экипаж оказались в зоне риска. Аналогичная ситуация с пассажирским автобусом Москва – Дербент. У одного из путешественников признаки новой эпидемии, но ни списка пассажиров, ни места их проживания нет.


, - написал Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в таких условиях приходится заботиться о своевременной посевной. Мера изоляции вынужденная, и ее необходимо соблюдать, если россияне не хотят распространения болезни, как в странах Запада.

Все цитаты Кадырова опубликованы с сохранением орфографии и пунктуации.

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По материалам: u-f.ru

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