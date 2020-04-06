Поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз

Вадим Карасев

34-летняя поэтесса Вера Полозкова сообщила в инстаграме, что родила дочь Арину. Девочка стала ее третьим ребенком: Вера воспитывает сыновей Федора и Савву, рожденных в браке с музыкантом Александром Бганцевым. В прошлом году родители мальчиков расстались, и третий ребенок поэтессы появился на свет в ее новых отношениях, о которых она не рассказывает.Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то, — рассказала Вера в соцсети.





Вера Полозкова с дочерью Ариной

О третьей беременности Веры стало известно незадолго до родов: в начале марта она опубликовала свои фотографии из Индии, объявив ими о подготовке к рождению дочери.

Сегодня Полозкова поблагодарила тех, кто помогал ей родить Арину "без единого стороннего укола и вмешательства" — Инну Мишукову и Лену Левильен, которые также помогали ей самой родить сыновей.

Я в какой-то удивительной тишине внутри, любви, благодарности,

— призналась Вера.





Вера Полозкова с сыном Федором