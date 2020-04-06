Поклонники Наталии Орейро не могут вернуть деньги за билеты на концерты, которые отменили

Алексей Вольцев

Не секрет, что в нашей стране много поклонников музыкального творчества Наталии Орейро. Поэтому, узнав о ее предстоящих гастролях по России фанаты латиноамериканской дивы принялись скупать билеты на будущие концерты. Однако, как выяснилось, организаторы отменили выступления. И дело вовсе не в коронавирусе.

Проблемы у организаторов начались задолго до отмены массовых мероприятий из-за карантинных мер в связи в пандемией. Шоу звезды было запланировано на 30 марта, а о его отмене стало известно еще 2 марта. «В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты в рамках тура Наталии Орейро «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся», — говорится в официальной группе организаторов в «ВКонтакте».

Теперь несостоявшиеся зрители пытаются вернуть деньги за билеты, что, как выяснилось, весьма проблематично. Так, одна из поклонниц Орейро подробно рассказала, что не может добиться возврата средств.

«Я тот человек, кому не вернули деньги. Пока не совсем понимаю, как и на кого писать жалобы и иски, ибо считаю, что деньги должен вернуть тот, кому я их отдала, а отдала я их «Афише.Яндекс». Тем не менее они бросают трубки при звонках, пишут письма, в которых отсылают к организатору. Представьте, что вы купили бракованную кофту, но в магазине, куда вы пришли с претензиями, вас отправиляют в Китай искать производителя ниток. Деньги они берут, а ответственности не несут! А организаторы теперь пытаются в условиях карантина уйти от выплат», — негодует женщина.

Организатором гастролей выступает ООО «Гамаюн», представители которого обещают, что концерты перенесены на осень. Но поклонники певицы считают, что компания может попросту обанкротиться в столь тяжелый эконоимческий период, поэтому настаивают на возврате денег. И поскольку билетные операторы не отвечают на их обращения, пишут исковые заявления в суд.

Наталия тем не менее ждет встречи с российскими поклонниками. Звезда обратилась к ним в социальной сети и устроила домашний концерт.

«Я вам обещаю, когда все это пройдет, — а закончится это очень скоро и очень хорошо, — я отправлюсь в прекрасный тур, чтобы вместе с вами отпраздновать эти 20 лет любви, которая между нами есть. И я знаю, что вы будете там вместе со мной. Мы споем много песен, и это случится скоро! Так что надо мыслить позитивно, генерировать хорошую энергию», — отметила Орейро.

Фото: Legion-Media, ВКонтакте