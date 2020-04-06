Политическую партию создателя World of Tanks официально зарегистрировали
Политическую партию одного из создателей игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслава Макарова официально зарегистрировали по распоряжению Минюста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.
О своем решении оставить «Танки» ради политики Макаров объявил в середине января. По его словам, он осознал, что не сможет совмещать деятельность в компании с политической активностью. Он также пообещал, что с игрой «все будет хорошо». Руководство Wargaming, уточнил Макаров, приняло его решение.
10 января программист заявил, что намерен довести свою партию до региональных выборов 2020 года, а затем — до парламентских в 2021-м. Планируется, что в оргкомитет вместе с Макаровым войдут представители из IT-индустрии, медиа и коммуникаций.
Белорусская компания Wargaming, зарегистрированная на Кипре, финансово поддерживает военно-исторические музеи в разных странах.