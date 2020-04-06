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Политическую партию создателя World of Tanks официально зарегистрировали

Политическую партию создателя World of Tanks официально зарегистрировалиВячеслав МакаровКадр: Armor tv / YouTube

Политическую партию одного из создателей игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслава Макарова официально зарегистрировали по распоряжению Минюста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

О своем решении оставить «Танки» ради политики Макаров объявил в середине января. По его словам, он осознал, что не сможет совмещать деятельность в компании с политической активностью. Он также пообещал, что с игрой «все будет хорошо». Руководство Wargaming, уточнил Макаров, приняло его решение.

10 января программист заявил, что намерен довести свою партию до региональных выборов 2020 года, а затем — до парламентских в 2021-м. Планируется, что в оргкомитет вместе с Макаровым войдут представители из IT-индустрии, медиа и коммуникаций.

Белорусская компания Wargaming, зарегистрированная на Кипре, финансово поддерживает военно-исторические музеи в разных странах.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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