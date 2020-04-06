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Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь

Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, который планируется открыть в скором времени. Об этом сегодня, 6 апреля, заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что совместная подготовка медперсонала проходит на базе больницы в Бергамо имени Папы Джованни.

«Российские и итальянские коллеги обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время осуществляется тестирование и настройка всего установленного оборудования.

«Со следующей недели российские специалисты в круглосуточном режиме в три смены будут осуществлять приём, диагностику и лечение заболевших в двух отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя», — добавили в Минобороны РФ.

Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

ИА Newstes уже сообщало, российский вирусолог замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов, который сам находится в Италии и оказывает помощь зараженным коронавирусом, высказал мнение, что в той плачевной ситуации, в которой оказалась эта страна, виноваты прежде всего местные власти.

Семенов полагает, что Италия вышла на второе место по числу заразившихся именно из-за запоздалых мер. Инертность и беспечность властей и населения привели к тому, что в стране накопилось большое количество инфицированных граждан, из-за чего распространение вируса стало развиваться по экспоненте, подчеркнул он. По его словам, итальянцы проявили непростительную беспечность и слишком долго приспосабливались к условиям карантина. Они не ограничивали контакты, не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности.

Напомним, что в конце марта Россия отправила 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты вместе с итальянскими коллегами сразу же приступили к работе в пансионатах для пожилых людей города Бергамо.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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