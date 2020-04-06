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Посол Украины в ООН обвинил Россию в попытке развалить ЕС с помощью COVID-19

Посол Украины в ООН обвинил Россию в попытке развалить ЕС с помощью COVID-19

Россия пытается развалить Евросоюз, используя ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 – такое обвинение выдвинул постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Как сообщает "Голос Америки", дипломат назвал "фактом" разработку в Москве многоуровневых и многошаговых планов. Он признал большой профессионализм российской стороны в достижении своих целей.

"Понимаю и согласен с тем, что Европейский Союз должен продемонстрировать единство, так как часть ковидного плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически", – считает посол.

Ранее Генассамблея ООН отклонила проект резолюции по COVID-19, который был разработан Россией и содержал пункт об отмене международных санкций. МИД Украины обвинил Москву в "попытке воспользоваться ситуацией для продвижения собственных узкополитических интересов".

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По материалам: uposters.ru

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