Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Советник президента России Антон Кобяков направил правительству просьбу воздержаться от приглашения лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обращение Кобякова, факт направления которого агентству подтвердили в администрации президента.

В тексте обращения на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что основанием для просьбы является угроза жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса.

Скан документа, который официально еще не публиковался, ранее разместил в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, заявив, что подлинность обращения подтвердили в аппарате правительства и в «одном из силовых министерств». В документе Кобяков просит Григоренко в связи с распространением коронавируса «дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая этого года юбилейных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны». Кобяков является ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы.

Источники в Минобороны и Кремле ранее сообщали о рассмотрении властями альтернативных сценариев проведения Парада Победы на Красной площади — один из таких планов предполагает перенос мероприятия на 2 сентября со зрителями, другой — проведение 9 мая, но без зрителей. В Минобороны заявили, что таких планов нет и что подготовка к мероприятию идет полным ходом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 апреля говорил, что ведомства «обсуждали разные варианты», но никаких решений пока не принято.

В Москве лицам старше 65 лет временно запрещено покидать жилище из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф.

К 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной и узникам концлагерей по указу президента Владимира Путина будет выплачено по 75 тысяч рублей, труженикам тыла — по 50 тысяч.