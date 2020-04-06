Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за коронавируса

Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за коронавируса

Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за коронавирусаФото: РИА Новости

Советник президента России Антон Кобяков направил правительству просьбу воздержаться от приглашения лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обращение Кобякова, факт направления которого агентству подтвердили в администрации президента.

В тексте обращения на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что основанием для просьбы является угроза жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса.

Скан документа, который официально еще не публиковался, ранее разместил в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, заявив, что подлинность обращения подтвердили в аппарате правительства и в «одном из силовых министерств». В документе Кобяков просит Григоренко в связи с распространением коронавируса «дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая этого года юбилейных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны». Кобяков является ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы.

Источники в Минобороны и Кремле ранее сообщали о рассмотрении властями альтернативных сценариев проведения Парада Победы на Красной площади — один из таких планов предполагает перенос мероприятия на 2 сентября со зрителями, другой — проведение 9 мая, но без зрителей. В Минобороны заявили, что таких планов нет и что подготовка к мероприятию идет полным ходом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 апреля говорил, что ведомства «обсуждали разные варианты», но никаких решений пока не принято.

В Москве лицам старше 65 лет временно запрещено покидать жилище из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф.

К 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной и узникам концлагерей по указу президента Владимира Путина будет выплачено по 75 тысяч рублей, труженикам тыла — по 50 тысяч.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названо условие для уступок России в нефтяной войне с США и Саудовской Аравией
Названо условие для уступок России в нефтяной войне с США и
У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства в Москве
В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства
Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»
Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»
Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Отдавшего почти 140 тысяч рублей за антисептик россиянина обманули
Отдавшего почти 140 тысяч рублей за антисептик россиянина обманули
Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы над вирусом
Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы
Ксения Бородина – откровенно об изменах
Ксения Бородина – откровенно об изменах
Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за коронавируса
Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за
Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и изнасилование
Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев

Топ на сегодня

Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать беженцев
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Еще по теме

Минфин предложил выделить в 2017 году 8 млрд рублей на жилье для ветеранов
В Военной академии связи в Петербурге прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы
2020 год станет Годом памяти и славы
В Украине создана группа по противодействию распространения коронавируса