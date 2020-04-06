Правительство России автоматически продлило компаниям срочные лицензии

Анастасия Иванова

Правительство России на год продлило действие ряда лицензий и разрешений, истекающих в период с 15 марта до 31 декабря 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.

В документе речь идет о срочных лицензиях на строительство, производство лекарств, алкогольной продукции, услуги связи, теле-радиовещания, а также на деятельность организаций, отвечающих за безопасность. Те же меры вводятся в отношении аккредитаций различных лабораторий, центров по вопроса транспортной безопасности, выдачу сертификатов соответствия.

Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию переносится на 12 месяцев. При этом очередная процедура подтверждения будет считаться пройденной, а старая аккредитация — действующей.

Кроме того, правительство приняло решение до конца текущего года отменить штрафы для застройщиков, а возводимые ими объекты не включать в реестр проблемных активов. Это позволит бизнесу не опасаться угрозы банкротства, а покупателям — гарантированно получить свои квартиры.