Правительство утвердило список наиболее пострадавших от COVID отраслей

Влада Некрасова

Правительство России утвердило перечень отраслей, которые оказались в числе наиболее пострадавших из-за коронавируса, говорится в постановлении на сайте кабмина.

В список попали 9 отраслей: отрасль по авиаперевозке, деятельность в области искусства и организации развлечений, компании из сферы туриндустрии, гостиничного бизнеса, и общепита предприятия дополнительного образования и спорта, деятельность по организации выставок и по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, парикмахерские, химчистки).

Установлено, что предприятия из списка вправе не позднее 30 сентября 2020 года просить кредитора об изменении условий кредитного договора, договора займа в отношении заемщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, предусматривается приостановка исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.

сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому кризису из-за коронавируса.