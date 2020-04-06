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Правительство утвердило список наиболее пострадавших от COVID отраслей

Правительство утвердило список наиболее пострадавших от COVID отраслей
Правительство России утвердило перечень отраслей, которые оказались в числе наиболее пострадавших из-за коронавируса, говорится в постановлении на сайте кабмина.

В список попали 9 отраслей: отрасль по авиаперевозке, деятельность в области искусства и организации развлечений, компании из сферы туриндустрии, гостиничного бизнеса, и общепита предприятия дополнительного образования и спорта, деятельность по организации выставок и по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, парикмахерские, химчистки).

Установлено, что предприятия из списка вправе не позднее 30 сентября 2020 года просить кредитора об изменении условий кредитного договора, договора займа в отношении заемщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, предусматривается приостановка исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.


сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому кризису из-за коронавируса.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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