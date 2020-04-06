Правительство утвердило список наиболее пострадавших от COVID отраслей
В список попали 9 отраслей: отрасль по авиаперевозке, деятельность в области искусства и организации развлечений, компании из сферы туриндустрии, гостиничного бизнеса, и общепита предприятия дополнительного образования и спорта, деятельность по организации выставок и по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, парикмахерские, химчистки).
Установлено, что предприятия из списка вправе не позднее 30 сентября 2020 года просить кредитора об изменении условий кредитного договора, договора займа в отношении заемщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, предусматривается приостановка исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.
сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому кризису из-за коронавируса.