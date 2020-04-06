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Правительство утвердило условия получения кредитных каникул по ипотеке

Правительство утвердило условия получения кредитных каникул по ипотеке
Правительство утвердило условия получения отсрочки по ипотеке, сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

Льгота доступна россиянам, у которых сумма ипотеки не превышает 1,5 миллиона рублей. Для потребительских кредитов лимит установлен в 250 тысяч, автокредиты ограничены суммой в 600 тысяч, а планка по кредитным картам должны быть не более ста тысяч.

Кроме того, на льготу могут претендовать граждане, у которых ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году.


Отсрочка оформляется только по ссудам, выданным до вступления в силу закона. При этом заемщик не должен во время обращения за каникулами из-за коронавируса находиться на льготном периоде, при этом воспользоваться ими друг за другом закон не запрещает.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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