Правительство утвердило условия получения кредитных каникул по ипотеке

Алексей Вольцев

Правительство утвердило условия получения отсрочки по ипотеке, сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

Льгота доступна россиянам, у которых сумма ипотеки не превышает 1,5 миллиона рублей. Для потребительских кредитов лимит установлен в 250 тысяч, автокредиты ограничены суммой в 600 тысяч, а планка по кредитным картам должны быть не более ста тысяч.

Кроме того, на льготу могут претендовать граждане, у которых ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году.

Отсрочка оформляется только по ссудам, выданным до вступления в силу закона. При этом заемщик не должен во время обращения за каникулами из-за коронавируса находиться на льготном периоде, при этом воспользоваться ими друг за другом закон не запрещает.