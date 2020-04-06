Президент Венесуэлы объявил мобилизацию артиллерии для защиты страны

Анастасия Иванова

В частях национальной артиллерии Венесуэлы объявлена мобилизация для защиты страны. Соответствующий приказ отдал президент и главнокомандующий Николас Мадуро.

Как передает местное издание El Tiempo, сам глава государства объяснил эти действия тем, что антиправительственные вооруженные группировки, «получающие деньги от США», хотят совершить в стране государственный переворот.

«Я приказал мобилизовать артиллерийские орудия для подготовки к борьбе за мир в Венесуэле. Мобилизация проводится в рамках действующей операции „Боливарианский щит“», — объявил Мадуро в обращении к нации.

Напомним, что 26 марта Минюст США выдвинул в адрес Николаса Мадуро, а также еще ряда действующих и бывших венесуэльских чиновников обвинения в «наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений».

В связи с этим американские власти назначили награду в $ 15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента.

Как сообщало ИА Newstes, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал это решение Вашингтона «отчаянным шагом» и заявил, что политика США по смене власти в Венесуэле «обречена на провал».