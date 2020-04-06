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При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека

При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате пожара в нефункционирующем здании котельной в Харьковской области, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 20.42 (совпадает с мск) 5 апреля в городе Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли четыре человека. Пожар самоликвидировался на площади 5 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте работали полицейские.

# В мире
По материалам: ria.ru

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