Прикрутить по-партнерски: есть ли у США выбор не сокращать добычу нефти

Анастасия Иванова

Саудовская Аравия и Россия готовы сокращать добычу, но вместе с США. Об этом сообщают многочисленные источники Bloomberg. Говорил об этом и президент России. «По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Конечно, это все должно происходить по-партнерски», — сказал Владимир Путин.

По данным ОПЕК, на мировой рынок ежесуточно поставлялось в феврале 99,8 млн баррелей в сутки. Доля России и картеля при этом не превышает 40%. Понятно поэтому, почему участники сделки ОПЕК+ стараются вовлечь в потенциальную сделку о сокращении добычи в 10 млн баррелей максимальное количество участников. И, конечно, США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефти. В начале года их доля составляла на мировом рынке более 12%. Американские компании добывали в феврале 12,7 млн баррелей в сутки. Более того, пример США служит образцом для других производителей.

Поэтому неудивительно, что Москва и Эр-Рияд пытаются вовлечь США в сделку и сделать это во время саммита министров энергетики стран «Большой двадцатки», который планируют провести в эту пятницу, 10 апреля.

Если распределить сокращение мировой добычи в 10 млн баррелей в сутки по-партнерски, то на США выходит 1,2 млн баррелей. Не так уж много, но возможно ли это сделать сейчас в Соединенных Штатах, большой вопрос.

«США будет трудно принять участие в сделке по сокращению объема добычи нефти, — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — В стране действует очень жесткое антимонопольное законодательство, которое прямо запрещает сговоры по вопросу регулирования объема производства как внутри страны, так и с другими государствами».

Не случайно во время переговоров о сокращениях на первый план вышла Железнодорожная комиссия Техаса (RRC). Штат является крупнейшим в стране нефтедобывающим регионом, а RRC регулирует работу компаний и может при желании влиять на сокращение производства.

По данным управления информации Минэнерго США (EIA), сегодня на Техас приходится 42% нефтедобычи в стране — 5,4 млн баррелей в сутки. А ближайший конкурирующий регион, Мексиканский залив, обеспечивает лишь 15% поставок.

Игорь Юшков, однако, замечает, что войти одним штатом в соглашение ОПЕК+ будет также сложно, так как производители из других штатов могут воспользоваться повышением цен и добывать больше нефти. Такая перспектива уже вызвала противодействие тех компаний, которые работают в техасском Пермском бассейне и входят в так называемую группу «Большая нефть». Речь идет о Marathon Oil, Chevron, Shell, Occidental Petroleum, Exxon Mobil и Devon Energy. На них приходится всего 12% нефтедобычи в Техасе, однако в прошлую пятницу именно они встретились с Дональдом Трампом, после чего тот поменял свое отношение к возможно сделке, а та же Железнодорожная комиссия Техаса неожиданно объявила о том, что она состоит из трех человек и будет обсуждать вопрос на встрече, которую планируют провести аж 14 апреля. Ранее активные переговоры с министром энергетики России и кронпринцем Саудовской Аравии вел уполномоченный Райян Ситтон. После изменения позиции президента и созыва встречи RRC он резко замолчал.

Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков отмечает, что теоретически у Вашингтона есть и другие инструменты, как воздействовать на добычу внутри страны и поучаствовать в общемировом сокращении добычи, однако в самих США и кроме крупных компаний есть немало более серьезных препятствий. «Власти США могли бы пойти на фискальные меры: например, сказать, что те компании, которые будут сокращать добычу, получат послабления по налогам, а те, что не станут снижать производство, наоборот, получат дополнительный налог. Но сделать на практике это также будет сложно. Подобные реформы должны быть оформлены на уровне законодательства, а никакие инициативы Трампа сейчас не пройдут через законодателей, так как в Сенате сильны позиции демократов. Выборный год вообще создает Трампу проблемы с участием в соглашении ОПЕК+, так как демократы обвинят его в том, что он помогает „русским и арабам“ за счет простых американцев. Ведь в случае успеха нового соглашения по ограничению добычи нефть подорожает, что приведет к росту цен на топливо на американском рынке. А это почувствуют все избиратели», — резюмировал Игорь Юшков.

В такой ситуации более простым вариантом для Вашингтона выглядит введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии и России, если страны не договорятся между собой без участия США. О вероятности таких мер заявил Дональд Трамп. Однако такой путь хорош только в виде угрозы, если она сработает и весь мир договорится о снижении добычи без каких-либо обязательств со стороны США. По данным EIA, в январе Саудовская Аравия экспортировала в США 400 тыс. баррелей в сутки, а Россия — 600 тыс. баррелей. И совокупный 1 млн баррелей — не тот объем, который поможет США или серьезно навредит Саудовской Аравии или России.

Поэтому, похоже, у США выбор невелик: или брать на себя груз сокращения добычи наравне со всеми или ждать последствий, которых никто не может предугадать.

«На прошлой неделе президент Трамп, говоря о принципах „свободного рынка“ по корректировке рыночного дисбаланса, призвал Россию и Саудовскую Аравию достичь соглашения по ограничению поставок и угрожал тарифами, если этого не случится. Он также повысил оптимизм рынка, сказав о том, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на 10 млн баррелей и даже 15 млн баррелей. В ответ на сообщения Трампа в Twitter биржевые котировки нефти марок Brent и WTI пошли вверх. Однако цены на реальные объемы продолжили путь в обратном направлении. К чему приводят сейчас заявления американского президента, так это к увеличению разрыва между реальным рынком и финансовым. А разрыв сам по себе нежизнеспособен и исчезнет. И сообщения Трампа грозят тем, что балансировка финансового и реального рынков может оказаться из-за них очень резкой и жесткой — с экстремальным падением цен, если на предстоящих встречах добывающие страны не смогут договориться», — заметили аналитики Оксфордского института энергетических исследований.