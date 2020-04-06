Пропавшие без вести внучка Роберта Кеннеди и ее восьмилетний сын признаны погибшими

Вадим Карасев

Береговая охрана США прекратила поиски внучки Роберта Кеннеди, 40-летней Мейв, и ее восьмилетнего сына Гидеона — после исчезновения во время плавания на каноэ они были признаны погибшими.

Спасательная операция длилась около 26 часов, и за это время сотрудникам береговой охраны удалось прочесать 3600 квадратных миль вдоль берега Чесапикского залива, где Мейв с сыном последний раз видели живыми. Однако поиски, которые велись с вертолетов и спасательных катеров, так и не дали результата. Командующей спасательной операцией Мэтью Файна уточнил, что поиски были трудными, но "еще сложнее было принять решение об их прекращении".





Мейв Кеннеди с мужем Дэвидом и сыновьями Тоби и Гидеоном

Несмотря на героические усилия береговой охраны, государственных и местных органов власти, было принято решение приостановить спасательную операцию. Поиски, которые начались в четверг днем, продолжались всю ночь и весь сегодняшний день. Прошло более суток, и шансы, что они выжили, невероятно малы,

— прокомментировал прекращение спасательной операции супруг Мейв, Дэвид, в своем фейсбуке.





Напомним, что внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди и ее старший сын Гидеон пропали без вести больше суток назад. Семья Кеннеди отдыхала в загородном доме на берегу Чесапикского залива. В какой-то момент мяч, с которым играли дети, улетел в воду. Мейв вместе со старшим сыном сразу же забрались в каноэ, чтобы достать мяч, но не смогли вернуться на берег из-за сильного ветра.

Последний раз Мейв и Гидеона видели сотрудники береговой охраны — они утверждают, что те пытались грести к берегу, но через некоторое время исчезли. В браке Мейв и ее супруг Дэвид воспитывали троих детей — восьмилетнего Гидеона, семилетнюю Габриэллу и двухлетнего Тоби.





Мейв Кеннеди с мужем Дэвидом и семьей, в том числе детьми, Гидеоном, Габриэллой и Тоби

По жизни и других членов рода Кеннеди будто преследует злой рок. Так, Джон и его брат Роберт Кеннеди были убиты, а Джо Кеннеди (сын Джона и Жаклин Кеннеди) погиб в авиакатастрофе.

В августе же 2019 года стало известно о смерти младшей внучки покойного Роберта Кеннеди — 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, как и ее дядя Дэвид Энтони Кеннеди, скончалась от передозировки наркотиков. При этом отец Сирши, Пол Майкл Хил, 15 лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению во взрывах, совершенных Ирландской республиканской армией в 1974 году.