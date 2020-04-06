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Просят спасти от коронавируса: в МИД рассказали о тысячах украинцев, пытающихся вернуться домой

Просят спасти от коронавируса: в МИД рассказали о тысячах украинцев, пытающихся вернуться домой

Более 14, 2 тысячи украинских граждан просят помочь им вернуться домой в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса по состоянию на 20:00 5 апреля.

«14 тыс. 205 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита», — говорится в сообщении.

При этом дипломаты отмечают, что число украинцев, которые в разных странах лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки уменьшилось со 170 до 167. Больше всего таковых в Италии — 121. Кроме того, в Греции — 16, в Испании — 5, в Германии и Польше — по 4, в Австрии — 3, в Швеции, Швейцарии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Великобритании, Бельгии и Египте — по одному.

При этом, число украинцев, которые выздоровели за рубежом, увеличилось с 11 до 15 человек: по четыре — в Японии и в Доминиканской Республике, по двое — в Италии и Польше, по одному — в Нигерии, ОАЭ и ФРГ.

К тому же в течение прошедших суток не изменилось число наших сограждан за границей, которые умерли от коронавируса за границей, — таковых пятеро.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 5 апреля, в Украине подтверждены 1308 случаев COVID-19. Зафиксированы 37 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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