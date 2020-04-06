Провал за провалом: команда Зеленского снижает его рейтинг

Влада Некрасова

Дело брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о так называемых «пленках Лероса» получило продолжение. Напомним, что речь идёт о скандале, который был обнародован журналистами: на плёнках человек, похожий на брата главы президентской администрации, якобы отбирает людей на высокие государственные должности взамен на финансовое вознаграждение.

СБУ расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки Дениса Ермака. Он же в ответ на все обвинения заявляет, что как гражданин имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, а то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Депутат «Слуги народа» Гео Лерос заявил, что записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах ему принесли на флешке, не называя при этом источника. Сам же Ермак заявил, что считает появление этих пленок провокацией с целью сорвать принятие законов под МВФ.

И дело даже не в том, что Денис Ермак говорит о незаконных назначениях людей на госдолжности, и вырвано ли это из контекста. Дело в том, что нынешний скандал (а он не первый и не последний) роняет очередную тень на персону украинского президента Владимира Зеленского. Что интересно, большинство затяжных дел так или иначе связаны с деятельностью Офиса президента.

Останавливаться Лерос (между прочим, бывший советник Зеленского), как и Ермак, не собираются. Нынешний глава ОП припомнил Леросу, что тот, имея должность при президенте, обманным путем хотел назначить на должность заместителя министра человека из прошлой власти, которая работала в Киевской городской госадминистрации.

Не нужно объяснять, что история сильно ударила по Ермаку и задела президента Зеленского, так как Ермака считают его человеком. Может быть, даже задела главу государства сильнее, потому что конца-края скандалам не видно. В конце марта исходя из рейтингов к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 46% украинцев, кто знает политика, нейтрально — 33%, отрицательно — 21%. Доверие к нынешнему лидеру у жителей страны падает все сильнее.

В это же время к руководителю офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале — 12%), нейтрально — 56%, отрицательно — 38%. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за «Слугу народа» готовы проголосовать 31,5%, что на 16,4% меньше февральских результатов исследования. Это уже не риторика масс-медиа и ультраправого меньшинства, которые «поносят» нынешнего президента. Это — сухие социологические выкладки, свидетельствующие о том, что многое связанное с Владимиром Зеленским воспринимается негативно, а скандал — второе имя его окружения.

По мнению некоторых экспертов, президент продавил несколько антиколомойских законов именно под видом влияния Ермака. Цель ясна: получить кредит от Международного валютного фонда. Но в этом и ловушка: неизвестно, получит ли Украина кредит, а вот то, что законы уже приняты — это факт (с законом о банках остался последний шаг). Кажется, Владимир Александрович уже вконец потерял самостоятельность и забыл, что он управляет целой страной, а не является исключительно компрадором с МВФ.

А ведь с увольнения Андрея Богдана, экс-главы ОП, с которым президент был знаком с 2014 года, прошло меньше двух месяцев. Долгое время, напомню, Богдан и Зеленский действовали не разлей вода, Богдан лаже заслужил роль главного шептуна президента… Тайные встречи Богдана с Коломойским, адвокатом которого он был, — не единственный его провал. Президент в этой истории видится в малоприглядном образе невесты, за которую борются возлюбленные. Конфликт Богдана и Ермака подразумевал не только доступ к президенту, но и контроль над Киевом. Поговаривают, что Ермак отговорил Зеленского уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Зато теперь на Банковой фактически назначают людей в столичную власть (последний пример — протеже Ермака Алексей Кулеба, получивший должность директора по благоустройству).

Свои люди — сочтемся. Но это все мелочи. Какова же сверхцель нагнетания обстановки вокруг Владимира Зеленского? Полагаю, после всех скандалов и вскрытых тайн (а сколько их еще) Офиса президента, кредит МВФ — это лишь предлог, поле для политических игрищ. И не факт, что его Украина получит. А вот «зайти с фланга» к дефолту или даже импичменту после обвала рейтингов Зеленского и «Слуги народа» — почему бы и нет? Вот тут-то очень важно для заказчиков шумихи в ОП, чтобы МВФ не дал Украине кредита при двух принятых законах.

Артём Бузила, Луганск