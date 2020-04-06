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Рейтинг лидера Южной Кореи установил рекорд 2020 года

Рейтинг лидера Южной Кореи установил рекорд 2020 года
Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за первую неделю апреля показал рекордные в 2020 году 53,7%, следует из данных исследовательского агентства Realmeter.

Рейтинг президента за первую неделю апреля составил в среднем 53,7%, а 3 апреля поднимался до 54,9%. Последний раз такой показатель был достигнут на второй неделе ноября 2018 года, когда уровень одобрения деятельности президента составил 53,7%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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