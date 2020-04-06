Resident Evil 3 станет настольной игрой
Сегодня, 20:00 Лидия Мартынова
Издательство Steamforged Games совместно с компанией Capcom сделали крутой анонс. Нас ждет настольная игра по Resident Evil 3. Деньги на проект соберут на Kickstarter — краудфандинговая кампания начнется 28 апреля.
Resident Evil 3: The Board Game будет хоррором с элементами выживания. Можно играть как в одиночку, так и с товарищами до четырех человек. Настольная игра получит не только отдельные сценарии, но и сюжетную кампанию (продолжительность — больше 19 часов). Игроки должны будут взят на себя роли персонажей Resident Evil 3 Remake и покинуть Раккун-сити.
Дизайнер Resident Evil 3: The Board Game — Шервин Мэтьюз из Steamforged Games. До этого дядя возглавлял работу над дизайном настольной игры по Resident Evil 2.
В Steamforged Games сообщили, что от фанатов будет зависеть, получат вкладчики миниатюру Джилл Валентайн в экипировке мотоциклиста или нет. Для этого необходимо, чтобы до начала краудфандинговой кампании Resident Evil 3: The Board Game собрала 2500 подписчиков на Kickstarter.
По материалам: gogetnews.info