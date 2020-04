Resident Evil 3 станет настольной игрой

Лидия Мартынова

Издательство Steamforged Games совместно с компанией Capcom сделали крутой анонс. Нас ждет настольная игра по Resident Evil 3. Деньги на проект соберут на Kickstarter — краудфандинговая кампания начнется 28 апреля.Resident Evil 3: The Board Game будет хоррором с элементами выживания. Можно играть как в одиночку, так и с товарищами до четырех человек. Настольная игра получит не только отдельные сценарии, но и сюжетную кампанию (продолжительность — больше 19 часов). Игроки должны будут взят на себя роли персонажей Resident Evil 3 Remake и покинуть Раккун-сити.Дизайнер Resident Evil 3: The Board Game — Шервин Мэтьюз из Steamforged Games. До этого дядя возглавлял работу над дизайном настольной игры по Resident Evil 2.В Steamforged Games сообщили, что от фанатов будет зависеть, получат вкладчики миниатюру Джилл Валентайн в экипировке мотоциклиста или нет. Для этого необходимо, чтобы до начала краудфандинговой кампании Resident Evil 3: The Board Game собрала 2500 подписчиков на Kickstarter.