Роспотребнадзор анонсировал тестирование на CОVID-19 на дому

Вадим Карасев

Сделать тест на коронавирус не имея на руках направления врача и в домашних условиях можно будет на платной основе, заявили в Роспотребнадзоре.

Стоимость такой услуги станет равняться 1 250 руб. Однако сумма не является конечной - к ней придется добавить плату за выезд медперсонала, пояснила Елена Тиванова. Она возглавляет направление лабораторной медицины ЦМД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

С текущего понедельника в Роспотребнадзоре Центр молекулярной диагностики запускает “надомное” тестирование на коронавирус. При этом не придется получать направление у врача. Достаточно лишь желания самого человека. Эксперт прибудет к тестируемому домой, объяснит как правильно взять мазок, а затем заберет материал для дальнейшего его исследования. Специальная тест-система позволит обнаружить COVID-19 на ранних сроках, а также у лиц, не обладающих выраженными симптомами заболевания, отмечает РИА Новости.

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