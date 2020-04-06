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Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Россия выделит один миллион долларов Всемирной организации здравоохранения на борьбу с коронавирусом нового типа, а также покроет расходы в размере 61,4 миллиона рублей на поставку в ряд государств средств для диагностики инфекции. Соответствующее распоряжение Правительства размещено на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере до одного миллиона долларов США», — говорится в документе.

Этим же распоряжением Правительство выделило Роспотребнадзору более 61,4 миллиона рублей на финансирование расходов, связанных с производством и поставкой в страны Восточной Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки средств для лабораторной диагностики коронавируса и материально-технической поддержки.

МИД России поручено проинформировать секретариат ВОЗ и правительства государств — получателей российской помощи о принятом решении.

Другим распоряжением Правительство России в 2020-2021 годах выделит до 1,01 миллиона долларов на уплату целевого взноса в ВОЗ «на реализацию мероприятий по увеличению объёма и повышению качества информации в области здравоохранения на русском языке».

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. По последним данным, в мире заразились свыше 1,3 млн человек, жертвами заболевания стали около 70 тысяч человек. В России зафиксировано 6343 случая коронавируса. За всё время выздоровели 406 россиян. Жертвами заболевания в стране стали 47 человек, под медицинским наблюдением остаются 195 тысяч человек.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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