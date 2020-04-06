Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

Влада Некрасова

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.