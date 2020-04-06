Россиянам напомнили об укрепляющей иммунитет привычке

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

Во время пандемии коронавируса необходимо вспомнить полезную привычку из «досамоизоляционных времен», заявила старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова. Ее слова приводит радио РИА Новости.

Речь идет о правильном режиме сна, уточнила эксперт. Она добавила, что восьмичасовой сон нужен, чтобы набраться бодрости и сил перед работой.

Однако, находясь в режиме самоизоляции, люди следует обратить внимание на другую важную функцию хорошего сна. «Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета», — пояснила Пучкова. Она также отметила, что плохой сон может стать причиной нарушения иммунитета.

С 28 марта по 5 апреля в России была введена нерабочая неделя из-за эпидемии коронавируса. Затем нерабочие дни продлили до начала мая.

По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них более 69,4 тысячи скончались, еще 260,4 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.