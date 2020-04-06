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Российский МИД требует отмены антисербских пошлин в Косово

Российский МИД требует отмены антисербских пошлин в Косово

Дискриминационные пошлины властей самопровозглашенной республики Косово на товары из Сербии должны быть полностью отменены. Об этом говорится в распространенном 6 апреля комментарии министерства иностранных дел России.

«Исходим из того, что антисербские меры косовских властей должны быть полностью и безусловно отменены», — говорится в заявлении.

При это в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что косовские власти продолжают манипулировать темой отмены 100%-ых дискриминационных пошлин на товары из центральной части Сербии, которые были введены в ноябре 2018 года.

«Очередной демагогический жест — снятие заградительных тарифов с 1 апреля, которое объявил „и.о. премьера“ Косово Альбин Курти, обставив это решение, имеющее опять же временный статус, массой условий. Прежде всего, косовская администрация настаивает на „принципе взаимности“, принуждая Белград маркировать продукцию в соответствии с приштинскими стандартами — иными словами, согласиться с упоминанием в документах самопровозглашенной „Республики Косово“, что означало бы косвенное признание этого квазигосударства», — пояснили в министерстве.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, «косовары не смягчили свою позицию, как от них требовали западные опекуны, а, напротив, ужесточили запросы».

«Показательно, что даже в Вашингтоне, который безоглядно поддерживает косовскую „независимость“, негативно отнеслись к новым ухищрениям Приштины, сознательно отдаляющей перспективу возобновления диалога с Белградом. На этом фоне странно смотрится бравурная реакция Евросоюза, который в качестве посредника, казалось бы, должен трезво оценивать ситуацию и не подыгрывать ни одной из сторон», - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в ноябре 2018 года косовские власти ввели заградительные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Это вызвало резкую реакцию Белграда, где отказались от ведения дальнейших переговоров с Приштиной. По мнению сербских властей, ущерб от введенных тарифов превышает 1 млн евро в день. С апреля вступило в силу новое решение «правительства» Косово, по которому пошлины на товары из центральной Сербии сменились мерами «реципроцитета», то есть пропорциональными ограничениями.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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