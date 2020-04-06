Российский МИД требует отмены антисербских пошлин в Косово
Дискриминационные пошлины властей самопровозглашенной республики Косово на товары из Сербии должны быть полностью отменены. Об этом говорится в распространенном 6 апреля комментарии министерства иностранных дел России.
При это в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что косовские власти продолжают манипулировать темой отмены 100%-ых дискриминационных пошлин на товары из центральной части Сербии, которые были введены в ноябре 2018 года.
По мнению российского внешнеполитического ведомства, «косовары не смягчили свою позицию, как от них требовали западные опекуны, а, напротив, ужесточили запросы».
Напомним, в ноябре 2018 года косовские власти ввели заградительные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Это вызвало резкую реакцию Белграда, где отказались от ведения дальнейших переговоров с Приштиной. По мнению сербских властей, ущерб от введенных тарифов превышает 1 млн евро в день. С апреля вступило в силу новое решение «правительства» Косово, по которому пошлины на товары из центральной Сербии сменились мерами «реципроцитета», то есть пропорциональными ограничениями.