Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский олигарх раздал деньги своим подчиненным

Российский олигарх раздал деньги своим подчиненнымАлексей Мордашов Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский миллиардер, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов распорядился раздать по 10 тысяч рублей всем сотрудникам компании. Единовременная денежная выплата должна служить материальной поддержкой подчиненным в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.

Выплаты получат все сотрудники, кроме руководителей «Северстали», входящих в топ-100. Инициатива обойдется компании в общей сложности в 500 миллионов рублей. Помимо этого предприятие в апреле проведет ежегодную индексацию зарплат.

Олигарх отметил, что руководство «Северстали» понимает проблемы, с которыми сотрудники сталкиваются из-за распространения коронавируса. Это и вопросы питания на рабочих местах и дома, проблемы с транспортной доступностью, приобретением лекарств и дезинфицирующих средств.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил весь апрель нерабочим. Предприятия «Северстали» продолжают деятельность: на рабочих местах остаются сотрудники, которые обеспечивают непрерывный производственный процесс. Остальные сотрудники трудятся в удаленном режиме.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и изнасилование
Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев
Около 300 тысяч россиян получат увеличенное пособие по безработице
Около 300 тысяч россиян получат увеличенное пособие по безработице
Хорватские националисты угрожают вернувшимся в страну сербам
Хорватские националисты угрожают вернувшимся в страну сербам
Российский олигарх раздал деньги своим подчиненным
Российский олигарх раздал деньги своим подчиненным
Госдума и правительство сотрудничают во всех сферах, заявил Володин
Госдума и правительство сотрудничают во всех сферах, заявил Володин
Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке
Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке
Более 200 тысяч человек поучаствовали во флешмобе, копируя картины
Более 200 тысяч человек поучаствовали во флешмобе, копируя картины
Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса
Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Коронавирус вернулся в Китай из России
Коронавирус вернулся в Китай из России
Певица Pink рассказала о тяжелых симптомах коронавируса у трехлетнего сына
Певица Pink рассказала о тяжелых симптомах коронавируса у трехлетнего

Топ на сегодня

Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать беженцев
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Еще по теме

Мордашов стал самым богатым российским бизнесменом по версии Bloomberg
СМИ: Мордашов просит кабмин изменить схему ценообразования на арматуру
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 21,6 млрд долларов
Россияне в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg