Российский олигарх раздал деньги своим подчиненным
Российский миллиардер, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов распорядился раздать по 10 тысяч рублей всем сотрудникам компании. Единовременная денежная выплата должна служить материальной поддержкой подчиненным в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
Выплаты получат все сотрудники, кроме руководителей «Северстали», входящих в топ-100. Инициатива обойдется компании в общей сложности в 500 миллионов рублей. Помимо этого предприятие в апреле проведет ежегодную индексацию зарплат.
Олигарх отметил, что руководство «Северстали» понимает проблемы, с которыми сотрудники сталкиваются из-за распространения коронавируса. Это и вопросы питания на рабочих местах и дома, проблемы с транспортной доступностью, приобретением лекарств и дезинфицирующих средств.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил весь апрель нерабочим. Предприятия «Северстали» продолжают деятельность: на рабочих местах остаются сотрудники, которые обеспечивают непрерывный производственный процесс. Остальные сотрудники трудятся в удаленном режиме.