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Российской экономике предрекли окончание «тучных времен»

Российской экономике предрекли окончание «тучных времен»Антон СилуановФото: Илья Питалев / РИА Новости

Российской экономике предрекли окончание «тучных времен». Глава Минфина Антон Силуанов высказал такое мнение в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заявил Силуанов. По его словам, в российской экономике наступает новый этап в связи с распространением коронавируса.

Также глава Минфина отметил, что страна готова к новому этапу. Он добавил, что у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов. Резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения в экономике, считает министр, однако доходная база бюджета может уменьшиться. По словам Силуанова, власти были готовы к такому сценарию.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 69 тысяч человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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