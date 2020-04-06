Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ростуризм разработал инструкцию по работе с обращениями граждан

Ростуризм разработал инструкцию по работе с обращениями граждан

Ростуризм разработал инструкцию по работе с обращениями граждан

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) подготовило проект инструкции по работе с обращениями граждан. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект устанавливает порядок приёма, регистрации, рассмотрения обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан, а также порядок организации личного приёма граждан, контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализа и обобщения содержащейся в них информации в Федеральном агентстве по туризму. Порядок рассмотрения действует для обращений как граждан РФ, так и иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно документу, обращению подлежат все обращения в Ростуризм, поступившие в письменном, электронном виде или в устном виде.

«Обращения считаются рассмотренными, если разрешены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры по устранению указанных недостатков и в установленные сроки заявителю дан ответ», — говорится в проекте.

Письменные обращения должны быть рассмотрены в срок до 30 дней. В некоторых случаях его можно продлить, но не больше чем на 30 дней. На личный приём граждан отводится не больше 30 минут, следует из документа.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Порноиндустрия потребовала государственной поддержки
Порноиндустрия потребовала государственной поддержки
Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»
Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»
Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом
Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом
В России отменили штрафы за долги по ЖКХ
В России отменили штрафы за долги по ЖКХ
В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в другом городе
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

Порядок работы с электронными обращениями граждан будет скорректирован
«Голос» обвинил 90% избиркомов в нарушении законодательства
Генпрокуратура просит Минпромторг и Минздрав устранить ряд нарушений
МВД предложило определить порядок включения юрлиц в реестр изготовителей автономеров