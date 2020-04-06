Ростуризм разработал инструкцию по работе с обращениями граждан

Лидия Мартынова

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) подготовило проект инструкции по работе с обращениями граждан. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект устанавливает порядок приёма, регистрации, рассмотрения обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан, а также порядок организации личного приёма граждан, контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализа и обобщения содержащейся в них информации в Федеральном агентстве по туризму. Порядок рассмотрения действует для обращений как граждан РФ, так и иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно документу, обращению подлежат все обращения в Ростуризм, поступившие в письменном, электронном виде или в устном виде.

«Обращения считаются рассмотренными, если разрешены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры по устранению указанных недостатков и в установленные сроки заявителю дан ответ», — говорится в проекте.

Письменные обращения должны быть рассмотрены в срок до 30 дней. В некоторых случаях его можно продлить, но не больше чем на 30 дней. На личный приём граждан отводится не больше 30 минут, следует из документа.

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