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С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию

С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию

ОАО «Российские железные дороги» с 6 апреля временно отменяет пассажирские поезда в Калининград, следующие транзитом через территории Белоруссии и Литвы.

В частности, отменяется курсирование поезда № 30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля. Также временно отменяется поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

«Такое решение принято на основании письма руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, а также в связи с вводом в РФ и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснили в РЖД.

Следует отметить, что как поясняет РЖД, неиспользованные билеты можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены.

Ранее 5 апреля Белорусская железная дорога сообщила о приостановке с 5 апреля курсирования двух оставшихся в сообщении с РФ поездов в Москву и Санкт-Петербург.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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