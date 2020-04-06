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Саудовская Аравия не планирует открывать мечети на время Рамадана

Саудовская Аравия не планирует открывать мечети на время Рамадана
Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса готовы продлить ограничения на массовые собрания, в частности, молитвы и посещение мечетей и на время месяца мусульманского поста Рамадана, который пройдет в мусульманском мире с конца апреля по конец мая, заявил официальный представитель саудовского министерства здравоохранения Мухаммед Абдель Али.

"Все соскучились по религиозным собраниям в месяц Рамадан, но принятые меры продолжатся до тех пор, пока пандемия коронавируса не пойдет на убыль", - сказал Абдель Али, чьи слова цитирует саудовский новостной портал "Хабр аджиль".

# В мире
По материалам: ria.ru

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