Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике
В экономике наступила новая реальность. Однако у России есть ресурсы, чтобы с этим справиться. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы Минфина, тучные времена прошли и сейчас ресурсами нужно распоряжаться как можно более эффективно.
Министр заверил, что этих запасов хватит для реагирования на вызванные пандемией изменения в экономике.
Как сообщало ИА Newstes , накануне, 5 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что странам нужно сообща готовиться к мировому экономическому кризису, который еще заявит о себе.
По данным издания South China Morning Post, в мире коронавирусом заразились 1,2 млн человек, 69 тысяч умерли, 261 тыс. излечились.