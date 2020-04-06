Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике

Влада Некрасова

В экономике наступила новая реальность. Однако у России есть ресурсы, чтобы с этим справиться. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы Минфина, тучные времена прошли и сейчас ресурсами нужно распоряжаться как можно более эффективно.

«Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — сказал Силуанов.

Министр заверил, что этих запасов хватит для реагирования на вызванные пандемией изменения в экономике.

Как сообщало ИА Newstes , накануне, 5 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что странам нужно сообща готовиться к мировому экономическому кризису, который еще заявит о себе.

По данным издания South China Morning Post, в мире коронавирусом заразились 1,2 млн человек, 69 тысяч умерли, 261 тыс. излечились.