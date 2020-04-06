Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике

Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике

Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике

В экономике наступила новая реальность. Однако у России есть ресурсы, чтобы с этим справиться. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы Минфина, тучные времена прошли и сейчас ресурсами нужно распоряжаться как можно более эффективно.

«Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — сказал Силуанов.

Министр заверил, что этих запасов хватит для реагирования на вызванные пандемией изменения в экономике.

Как сообщало ИА Newstes , накануне, 5 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что странам нужно сообща готовиться к мировому экономическому кризису, который еще заявит о себе.

По данным издания South China Morning Post, в мире коронавирусом заразились 1,2 млн человек, 69 тысяч умерли, 261 тыс. излечились.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Смолов нарушил карантин в Испании и сбежал в Россию к внучке Ельцина
Смолов нарушил карантин в Испании и сбежал в Россию к внучке Ельцина
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
Начавший процедуру импичмента Трампа чиновник назвал причину своего увольнения
Начавший процедуру импичмента Трампа чиновник назвал причину своего
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Участница шоу «Уральские пельмени» Илана: «Мне жалко, что Юля Михалкова ушла»
Участница шоу «Уральские пельмени» Илана: «Мне жалко, что Юля
Преимущества поставки нержавеющего и цветного металлопроката
Преимущества поставки нержавеющего и цветного металлопроката
Тема дня: как эффективно рекламировать брокера в России и СНГ?
Тема дня: как эффективно рекламировать брокера в России и СНГ?
Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике
Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике
Особенности гриль-домиков
Особенности гриль-домиков
Неделя шестая Великого поста 12 апреля 2020 года: вход Господень в Иерусалим
Неделя шестая Великого поста 12 апреля 2020 года: вход Господень

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

Силуанов оценил готовность России к экономическим изменениям
Российской экономике предрекли окончание «тучных времен»
Песков заявил о важности быть готовыми к мировому кризису
Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»