Силы ПВО в составе Северного флота провели учения по обороне Арктики

Влада Некрасова

Учения по охране и обороне воздушного пространства Арктики проведено с расчетами зенитных ракетных систем С-300ПС «Фаворит» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота, дислоцированного на севере Республики Саха (Якутия). Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В ходе учений отрабатывалось прикрытие воздушного пространства от ударов авиации условного противника в ходе налета на охраняемый район в различных диапазонах высот и скоростей. Авиагруппу условного противника обозначали самолеты армии ВВС и ПВО Северного флота», — отметили в военном ведомстве.

Мероприятия отрабатывались совместно с подразделениями радиотехнических войск, дислоцированными на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный, которые вели радиолокационную разведку воздушного пространства.

«Расчеты противовоздушной обороны обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели», — уточнили в пресс-службе.

ИА Newstes добавляет, 4 апреля новый зенитный ракетный полк объединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированный на севере Якутии, заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики. Речь идет о подразделении 414-го зенитного ракетного полка 3-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, базирующемся в поселке Тикси. На вооружении полка стоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПС.

Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, расположенные как на материке, так и на острове Котельный.

Напомним, о получении новой техники соединением ПВО в Тикси на берегу одноименного залива моря Лаптевых, стало известно в августе 2019 года. Тогда 85 единиц военной техники были доставлены из Архангельска на борту лихтеровоза «Севморпуть». Кроме того, теплоход «Валерий Васильев» доставил в Тикси более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 2,5 тысячи тонн строительных грузов, предназначенных для военного городка нового соединения.

Строительство нового военного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота, развернутого на архипелаге Новая Земля, а также в поселках Диксон и Тикси, началось в августе 2018 года. Всего городок включает 11 объектов, среди которых общежитие, административный корпус, столовая, гараж, дизельная электростанция и многое другое.