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СМИ рассказали о новом виде мошенничества под видом борьбы с коронавирусом

СМИ рассказали о новом виде мошенничества под видом борьбы с коронавирусом

Злоумышленники начали расклеивать в Москве объявления о санитарной обработке и дезинфекции квартир и лестничных клеток. В действительности власти не проводят таких мероприятий, а появившиеся сообщения СМИ связывают с деятельностью мошенников, которые пытаются таким образом проникнуть в дома россиян с целью совершения краж.

"Российская газета" пишет, что в управе Дмитровского района столицы подчеркнули: дезинфекция затрагивает лишь места общего пользования, но не квартиры. В Санкт-Петербурге, в городском комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка подтвердили эту информацию и посоветовали не открывать дверь мнимым дезинфекторам.

"Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление", – говорится в заявлении.

Кроме того россиянам не следует заказывать платную дезинфекцию квартир у частных компаний, если целью стоит уничтожение агентов коронавируса: имеющиеся препараты имеют в этом случае нулевую эффективность, поскольку разрабатывались для уничтожения возбудителей туберкулеза, чумы и других хорошо известных болезней.

Всего в России коронавирусной инфекцией заразились свыше 5 тысяч человек. 333 уже выздоровели, общее число умерших составило 45. При этом в мире COVID-19 унес жизни уже 65 тысяч человек, а 247 тысяч справились с болезнью. Только за прошедшие сутки прирост заболевших на всей планете составил 103 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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