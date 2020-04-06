Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » СМИ сообщили о госпитализации Надежды Бабкиной с пневмонией: ее семья прокомментировала подозрения на коронавирус

СМИ сообщили о госпитализации Надежды Бабкиной с пневмонией: ее семья прокомментировала подозрения на коронавирус

СМИ сообщили о госпитализации Надежды Бабкиной с пневмонией: ее семья прокомментировала подозрения на коронавирус

Телеканал РЕН ТВ сообщил о госпитализации 70-летней певицы, политика и телеведущей Надежды Бабкиной и, не называя своих источников, уточнил, что артистке диагностировали пневмонию. По данным телеканала, 1 апреля Бабкину госпитализировали в одну из частных клиник в Москве.

Сын артистки, 45-летний Данила Бабкин, якобы подтвердил журналистам информацию, что его мать прошла тест на коронавирус, но о результатах диагностики не сообщил.

А вот спутник певицы, 40-летний Евгений Гор, опроверг информацию о ее болезни. По словам Евгения, которые приводит газета "Московский комсомолец", у Надежды нет даже температуры. Сама Бабкина не выходит на связь — ее представители отказываются от комментариев, инстаграм певицы молчит два дня.


Надежда Бабкина


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Мишустин встретился с КПРФ
Мишустин встретился с КПРФ
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей
Поклонники Наталии Орейро не могут вернуть деньги за билеты на концерты, которые отменили
Поклонники Наталии Орейро не могут вернуть деньги за билеты на
Прикрутить по-партнерски: есть ли у США выбор не сокращать добычу нефти
Прикрутить по-партнерски: есть ли у США выбор не сокращать добычу
ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Что пишут в Телеграме: 6 апреля
Что пишут в Телеграме: 6 апреля
Доктор Комаровский рассказал, опасны ли бактерии на мыле
Доктор Комаровский рассказал, опасны ли бактерии на мыле
США включили "Русское имперское движение" в список террористов
США включили "Русское имперское движение" в список террористов
Поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз
Поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз
Французам сказали готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории
Французам сказали готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 50
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 50
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона

Топ на сегодня

Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать беженцев
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции

Еще по теме

У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
Надежда Бабкина поведала об отношениях с Евгением Гором
Надежда Бабкина отменила концерт из-за болезни
Transparency International нашла конфликт интересов у Надежды Бабкиной