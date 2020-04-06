Смолов нарушил карантин в Испании и сбежал в Россию к внучке Ельцина

Вадим Карасев

Нападающий "Сельты" Федор Смолов нарушил запрет Ла Лиги и вернулся из Испании в Россию ради 18-летия внучки бывшего президента РФ Бориса Ельцина Марии Юмашевой.



По данным испанского издания AS, спортсмен попросил у "Сельты" разрешение на поездку по личным вопросам, однако получил отказ. "Клуб не мог разрешить ему уехать, потому что существовал запрет Ла Лиги. Однако решение было найдено: Смолов сообщил о том, что уезжает с обязательством вернуться в Испанию, как только он решит свои личные дела", - утверждает источник.

Смолов вылетел на частном самолете в Москву вечером 4 апреля. Как предполагают собеседники издания, его отъезд в Россию связан с днем рождения Марии Юмашевой, с которой спортсмена связывают романтические отношения. 14 апреля внучке Ельцина исполнится 18 лет.

Из-за нарушения правил карантина россиянина ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба.

Ранее стало известно о романтических отношениях 29-летнего Федора Смолова с 17-летней внучкой Ельцина. Как выяснилось, футболист готовится к свадьбе с девушкой.