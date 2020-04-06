Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Соцпредприниматели смогут получить помощь в рамках акции "Мы вместе"

Соцпредприниматели смогут получить помощь в рамках акции "Мы вместе"

Соцпредприниматели смогут получить помощь в рамках акции "Мы вместе"
Социальные предприниматели в РФ смогут получить необходимую в период пандемии коронавируса помощь на новой платформе акции "Мы вместе", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", которая выступает одним из партнеров акции.

Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена для помощи нуждающимся в период эпидемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свои услуги, стать волонтером, узнать новости. Крупные компании в рамках акции организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

"Центр развития социального предпринимательства РГСУ ... запустил информационно-аналитическую платформу "Время действовать". Ресурс создан в помощь социальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу в период пандемии COVID-19. Платформа запущена в рамках акции взаимопомощи "Мы вместе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ректор РГСУ Наталья Починок рассказала, что новый портал ориентирован в том числе на некоммерческий сектор. Она также сообщила о запуске горячей линии для обращений социальных предпринимателей.


По информации пресс-службы. пользователям будет доступна дистанционная образовательная программа "Проектное управление в области социального предпринимательства". Получить к ней бесплатный доступ можно до 15 мая текущего года. Кроме того, на платформе будет работать интерактивный симулятор. При помощи симулятора предприниматели смогут получить рекомендации по заполнению необходимого пакета документов для получения статуса "социальное предприятие".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса
Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Коронавирус вернулся в Китай из России
Коронавирус вернулся в Китай из России
Певица Pink рассказала о тяжелых симптомах коронавируса у трехлетнего сына
Певица Pink рассказала о тяжелых симптомах коронавируса у трехлетнего
Российский МИД требует отмены антисербских пошлин в Косово
Российский МИД требует отмены антисербских пошлин в Косово
Москвич отдал мошенникам 750 тысяч на "Северный поток-2"
Москвич отдал мошенникам 750 тысяч на "Северный поток-2"
Соцпредприниматели смогут получить помощь в рамках акции "Мы вместе"
Соцпредприниматели смогут получить помощь в рамках акции "Мы вместе"
Силы ПВО в составе Северного флота провели учения по обороне Арктики
Силы ПВО в составе Северного флота провели учения по обороне Арктики
Политическую партию создателя World of Tanks официально зарегистрировали
Политическую партию создателя World of Tanks официально
Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Топ на сегодня

Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и
«Инфицированный» Иран возобновит деятельность с «низким уровнем риска»
«Инфицированный» Иран возобновит деятельность с «низким уровнем риска»
Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры

Еще по теме

Волонтеры против коронавируса: в России стартовала масштабная акция #МыВместе
Более семи тысяч человек присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ
«Одноклассники» запускают акцию против гендерного насилия
«Дедморозим вместе»: благотворительная акция стартовала в Дубне