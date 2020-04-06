Соцпредприниматели смогут получить помощь в рамках акции "Мы вместе"

Лидия Мартынова

Социальные предприниматели в РФ смогут получить необходимую в период пандемии коронавируса помощь на новой платформе акции "Мы вместе", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", которая выступает одним из партнеров акции.

Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена для помощи нуждающимся в период эпидемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свои услуги, стать волонтером, узнать новости. Крупные компании в рамках акции организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

"Центр развития социального предпринимательства РГСУ ... запустил информационно-аналитическую платформу "Время действовать". Ресурс создан в помощь социальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу в период пандемии COVID-19. Платформа запущена в рамках акции взаимопомощи "Мы вместе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ректор РГСУ Наталья Починок рассказала, что новый портал ориентирован в том числе на некоммерческий сектор. Она также сообщила о запуске горячей линии для обращений социальных предпринимателей.

По информации пресс-службы. пользователям будет доступна дистанционная образовательная программа "Проектное управление в области социального предпринимательства". Получить к ней бесплатный доступ можно до 15 мая текущего года. Кроме того, на платформе будет работать интерактивный симулятор. При помощи симулятора предприниматели смогут получить рекомендации по заполнению необходимого пакета документов для получения статуса "социальное предприятие".